Fisco: Salvini, 'governo ha dichiarato guerra a Italia' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Questo governo ha dichiarato guerra agli Italiani e infatti nega la proroga dei versamenti fiscali, punisce i sindaci trasferendo nei Comuni decine di immigrati col Covid e adesso umilia ancora le autonomie: ha perfino impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che aiuta i primi cittadini ad abbassare le tasse grazie al finanziamento della Regione. Questo governo mette in pericolo l'Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Fisco: Salvini, 'governo ha dichiarato guerra a Italia'... - Lorenzo41151510 : #ForzaPresidente,che mentre si da un gra daffare per l'Italia,Qui c'è gente che cerca in tutti i modi di rompere l'… - Konan9190 : Ringraziamo ogni giorno che come presidente abbiamo @GiuseppeConteIT e non #salvini. #ConsiglioEuropeo #Rutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Salvini Fisco: Salvini, 'governo ha dichiarato guerra a Italia' Il Tempo Fisco: Salvini, 'governo ha dichiarato guerra a Italia'

ha perfino impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che aiuta i primi cittadini ad abbassare le tasse grazie al finanziamento della Regione. Questo governo mette in pericolo l'Italia”.

Riforma pensioni/ Nodo Quota 100 nel Recovery Fund: Calenda ‘difende’ Conte

«Dobbiamo trovare una sintesi, è nell’interesse di tutti. Consapevoli del fatto che gli strumenti devono essere proporzionati alla crisi ed efficaci. La nostra risposta deve essere pronta, solida, rob ...

ha perfino impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che aiuta i primi cittadini ad abbassare le tasse grazie al finanziamento della Regione. Questo governo mette in pericolo l'Italia”.«Dobbiamo trovare una sintesi, è nell’interesse di tutti. Consapevoli del fatto che gli strumenti devono essere proporzionati alla crisi ed efficaci. La nostra risposta deve essere pronta, solida, rob ...