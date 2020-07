Fisco: Mulè (Fi), 'governo ascolti non marci come caterpillar su italiani' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Ci sono da un lato i commercialisti che minacciano lo sciopero se non verrà rinviato il pagamento di 141 scadenze fiscali concentrate a fine mese. Hanno ragione. Dall'altro lato c'è il governo che tira dritto sul Tax day a carico di liberi professionisti e piccole imprese. C'è da rimanere sconvolti di fronte a tanta approssimazione". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "La soluzione c'è e può essere applicata - prosegue l'azzurro - una rateizzazione per i saldi relativi ai redditi 2019 guadagnati pre-Covid e dal prossimo anno, come in tutti i paesi civili, un pagamento a consuntivo dell'anno precedente che tenga conto del periodo dell'emergenza. È una follia tutta italiana quella di ... Leggi su iltempo

Roma, 9 lug. (askanews) - "A questo governo mancano le priorit, il cronoprogramma e la direzione di marcia. Non con i bonus, ma con le riforme che si rimette insieme il Paese. Un esempio per tutti: se ...

