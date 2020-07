Firenze, taxi gratis per andare al ristorante per combattere la crisi (Di domenica 19 luglio 2020) commenta A Firenze la corsa del taxi per il ristorante è gratis. Ristoratori e tassisti, due delle categorie più colpite dall'assenza di turismo e dalla crisi che ha colpito le famiglie dopo il ... Leggi su tgcom24.mediaset

A Firenze la corsa del taxi per il ristorante è gratis. Ristoratori e tassisti, due delle categorie più colpite dall’assenza di turismo e dalla crisi che ha colpito le famiglie dopo il lockdown, hanno ...

Coronavirus, ordinanza di Rossi: treni, taxi e traghetti senza limiti. Tramvia e bus: 60% dei posti

FIRENZE – Su bus extraurbani e su tutti i treni, ma anche sui veicoli a noleggio con conducente e sui taxi, su navi e traghetti e nel trasporto pubblico non di linea, si potrà tornare a viaggiare a pi ...

A Firenze la corsa del taxi per il ristorante è gratis. Ristoratori e tassisti, due delle categorie più colpite dall'assenza di turismo e dalla crisi che ha colpito le famiglie dopo il lockdown, hanno ...

Coronavirus, ordinanza di Rossi: treni, taxi e traghetti senza limiti. Tramvia e bus: 60% dei posti

FIRENZE – Su bus extraurbani e su tutti i treni, ma anche sui veicoli a noleggio con conducente e sui taxi, su navi e traghetti e nel trasporto pubblico non di linea, si potrà tornare a viaggiare a pi ...