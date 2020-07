Firenze. Progetto di Lions Club Michelangelo per destinare a Unitalsi un pulmino attrezzato per il trasporto disabili (Di domenica 19 luglio 2020) Una nuova iniziativa per mettere a disposizione di Unitalsi, associazione a servizio e sostegno di anziani e disabili, un pulmino attrezzato per il trasporto disabili comprensivo di tutte le spese di gestione grazie alla collaborazione della società PMG Italia: è l’iniziativa ideata dal Lions Club Michelangelo, che ha tra le proprie finalità il sostengo alle persone in difficoltà anche attraverso il supporto ad altre associazioni che operano in vari settori della solidarietà. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore a Welfare Andrea Vannucci, dal presidente del Lions Club Michelangelo Andrea Sismondi, ... Leggi su laprimapagina

Una nuova iniziativa per mettere a disposizione di Unitalsi, associazione a servizio e sostegno di anziani e disabili, un pulmino attrezzato per il trasporto disabili comprensivo di tutte le spese di ...

