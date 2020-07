Fiorentina trascinata da Ribery batte il Toro: 2-0. Ed è fuori pericolo. Ora il mercato. Pagelle (Di domenica 19 luglio 2020) Viola in vantaggio grazie a un'invenzione di Ribery per Kouamè che la mette dentro, ma l'ultimo tocco è stato di Lyanco. Nella ripresa palo di Belotti, ma subito dopo c'è una grande ripartenza di Ribery che mette sui piedi di Cutrone la palla del 2-0. Terzo gol consecutivo per Patrick. Ora tocca a RoccoCommisso e ai suoi collaboratori disegnare la nuova Fioentina Leggi su firenzepost

Matri racconta Rebic: "Somiglia a Bobo Vieri, glielo dicevo a Firenze"

Alessandro Matri, compagno di Rebic ai tempi della Fiorentina, rivede nel croato un po' di Bobo Vieri: "Secondo me può fare la prima punta". Ante Rebic è senza alcun dubbio la rivelazione della second ...

