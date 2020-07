Fiorentina-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Fiorentina e Torino si affrontano nel 34° turno di Serie A 2019/2020. Quella del Franchi potrebbe essere la sfida tra due deluse del campionato, il mercato importante della viola non ha dato i suoi frutti, così come i granata non sono stati in grado di confermarsi dopo una stagione fantastica. Solo due punti separano le squadre di Iachini e Longo che alle 19.30 di domenica 19 luglio scenderanno in campo. diretta televisiva su DAZN 1 (209 Sky) e streaming sulla piattaforma DAZN. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino NAZIONE, Ribery, conto in sospeso. Se oggi segna...

Classifica abbastanza quieta per Fiorentina e Torino - riporta La Nazione-, partita del gemellaggio senza tifosi e quindi senza gemellaggio: quello che resta è un incrocio di classifica medio bassa se ...

CORRIERE FIORENTINO, Beppe Iachini sfida il tabù

Il Corriere Fiorentino sottolinea che questa sera l'obiettivo primario della Fiorentina, contro il Torino, sarà vincere al Franchi, storico fortino adesso trasformatosi in tabù. La situazione era la s ...

