Fiorentina- Torino, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Fiorentina e Torino scendo in campo alle ore 19,30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Fiorentina (3-5-2) Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Kouamé, Ribery. Torino (3-5-2Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. Foto: Profilo Twitter Fiorentina L'articolo Fiorentina- Torino, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

