Fiorentina Torino, Kouame torna al gol, il primo in maglia viola (Di domenica 19 luglio 2020) Cristian Kouame è tornato ad esultare per un gol dopo la rottura del crociato avvenuta lo scorso 15 novembre Cristian Kouame è tornato ad esultare per un gol dopo il terribile infortunio avuto lo scorso 15 novembre quando, con la Costa D’Avorio in Coppa D’Africa, si ruppe il crociato. Gol che è arrivato grazie ad una deviazione del difensore del Torino, Lyanco il quale ha ingannato Sirigu. La rete siglata dal centravanti ivoriano è anche la prima con la maglia della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

