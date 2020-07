Fiorentina Torino, i convocati di Longo: out Djidji (Di domenica 19 luglio 2020) Moreno Longo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro la Fiorentina: out Djidji Moreno Longo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro la Fiorentina. Out Djidji, al suo posto presente Celesia. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, De Silvestri, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon. Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

