Fiorentina Torino 2-0 LIVE: raddoppio di Cutrone (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Torino si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Torino 2-0 MOVIOLA 75′ GOL DELLA Fiorentina – Ribery innesca Cutrone dopo un errore di Ansaldi in impostazione e da il là per il raddoppio viola 74′ Palo di Belotti – Frustata imponente del capitano del Toro che centra il palo con Terracciano battuto 71′ Cutrone vicino al gol – Bellissima azione di contropiede della ... Leggi su calcionews24

