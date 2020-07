Fiorentina-Torino 2-0, le pagelle di CalcioWeb: un autogol e Cutrone regalano la salvezza ai viola [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Fiorentina-Torino, le pagelle di CalcioWeb – La Fiorentina batte 2-0 il Torino e conquista la salvezza matematica. I viola vanno subito avanti con l’autogol di Lyanco, provocato dal tiro di Kouamé. Ola Aina sbaglia di testa il gol dell’1-1. Nel finale di tempo la punizione di Pulgar, deviata da Belotti, spaventa Sirigu. Nella ripresa la Fiorentina controlla senza soffrire troppo. Al 75′ Cutrone batte Sirigu per il raddoppio della squadra di Iachini. Toro che punge poco e Fiorentina che conquista la salvezza matematica. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Torino, le ... Leggi su calcioweb.eu

