Fiorentina-Torino 2-0, Iachini: “Questa squadra merita un finale di campionato tranquillo” (Di domenica 19 luglio 2020) “Abbiamo perso qualche punto alla ripresa dopo il lockdown, ma abbiamo insistito. I ragazzi ci credono, meritavano un finale di campionato tranquillo e ci sono riusciti ad ottenerlo. Importante aver raggiunto un obiettivo difficile, quando sono arrivato, ma non abbiamo fatto ancora nulla“. È questo il commento di Beppe Iachini nel post partita di Fiorentina-Torino, match conclusosi sul 2-0 in favore della viola. “Abbiamo fatto un’ottima partita, non era facile ma siamo partiti forte come nelle ultime gare – ha spiegato Iachini ai microfoni di Dazn -. L’unico rammarico è non aver chiuso prima, ne avevamo avuto l’opportunità. Lì dobbiamo ancora lavorare, ma il percorso è giusto e già ... Leggi su sportface

