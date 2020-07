Fiorentina-Torino 2-0: gol del subentrato Cutrone, assist di Ribery (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) La Fiorentina ha siglato la rete del 2-0 al 75′ della sfida contro il Torino, mettendo in cassaforte una vittoria mai in discussione. Ribery ha inventato un assist perfetto per Cutrone, così come fatto nel corso del primo tempo per Kouamè, regalando un cioccolatino soltanto da scartare per l’attaccante italiano, il quale non ha perdonato Sirigu. Di seguito il VIDEO della rete dei toscani. Leggi su sportface

