Fiorentina, Commisso: “Soddisfatto della prestazione, raggiunto nostro primo obiettivo” (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al termine del match tra la viola e il Torino, ha espresso tutta la propria gioia per il successo odierno: “Sono davvero soddisfatto per la prestazione di stasera. Complimenti ai ragazzi, al Mister ed a tutto lo staff. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo con quattro giornate di anticipo facendo gia’ piu’ punti dello scorso anno”. “Ora dobbiamo cercare di continuare cosi’ nelle prossime quattro giornate sperando di scalare ancora la classifica. Sono molto felice per il ritorno alla vittoria a Firenze anche se purtroppo non c’erano i nostri magnifici tifosi, questa vittoria e’ anche per loro”, ha concluso il numero uno del club toscano. Leggi su sportface

