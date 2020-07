“Finalmente è sì”. Caterina Balivo al settimo cielo condivide con tutti la notizia: felicità allo stato puro (Di domenica 19 luglio 2020) Chiusa l’esperienza di ‘Vieni da me’ e in attesa di tornare in video Caterina Balivo si sta godendo qualche giorno di relax in compagnia della famiglia. La bella conduttrice è in fatti scesa a Favignana, un autentico paradiso terrestre in cui perdersi è tutt’altro che difficile. L’occasione però non era solo una vacanza ma il matrimonio della sorella Sarah celebrato poche ore fa. Sarah Balivo infatti si è sposata con un architetto di nome Pietro e poco fa, la conduttrice ha pubblicato una foto degli sposi con questa simpatica dichiarazione: “E anche la mia Saretta si è spostata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!”. Sarah Balivo, oltre ad essere è un architetto con una grande passione per le ... Leggi su caffeinamagazine

