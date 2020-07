Ferrari, Binotto: “Non è accettabile essere doppiati. Ora cambiamo rotta” (Di domenica 19 luglio 2020) “Una domenica davvero deludente, un risultato difficilissimo da digerire“. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, parla così a margine del Gran Premio d’Ungheria con una Ferrari che è riuscita a portare a casa punti con Sebastian Vettel, sesto al traguardo, ma che con Charles Leclerc ha chiuso in maniera deludente in undicesima posizione. “In qualifica eravamo riusciti a tirare fuori il meglio del potenziale attualmente a disposizione ma in gara non è stato così – ha aggiunto Binotto -. Finire doppiati brucia tantissimo, a noi e a tutti i nostri tifosi“. E ancora: “Ora torniamo a casa dopo una trasferta lunghissima e dobbiamo cercare di fare di tutto per migliorare in ogni modo e su tutti i fronti. Servirà ... Leggi su sportface

