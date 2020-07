Ferrari amara. Vettel: 'Sapevo saremmo stati doppiati'. Leclerc: 'C'è tanto da imparare' (Di domenica 19 luglio 2020) Chi vince gode, chi perde spiega. Brutto momento per la Ferrari, che deve reagire a una situazione tecnica di inferiorità rispetto a Mercedes, Red Bull e Racing Point certificata anche nel GP d'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Ferrari amara. Vettel: “Sapevo saremmo stati doppiati”. Leclerc: “C’è tanto da imparare” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ferrari amara. Vettel: “Sapevo saremmo stati doppiati”. Leclerc: “C’è tanto da imparare” - GiuseppePepe10 : RT @Gazzetta_it: Ferrari amara. Vettel: “Sapevo saremmo stati doppiati”. Leclerc: “C’è tanto da imparare” - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Ferrari amara. Vettel: “Sapevo saremmo stati doppiati”. Leclerc: “C’è tanto da imparare” - Gazzetta_it : Ferrari amara. Vettel: “Sapevo saremmo stati doppiati”. Leclerc: “C’è tanto da imparare” -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari amara

La Gazzetta dello Sport

Chi vince gode, chi perde spiega. Brutto momento per la Ferrari, che deve reagire a una situazione tecnica di inferiorità rispetto a Mercedes, Red Bull e Racing Point certificata anche nel GP d’Ungher ...Il Circus della F1 guarda al GP d’Ungheria, terzo round del Mondiale 2020. Dopo il doppio appuntamento in Stiria, i piloti della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno per imporsi su u ...