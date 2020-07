Fermato l’uomo incaricato di chiudere la Cattedrale di Nantes (prima dell’incendio) (Di domenica 19 luglio 2020) Non si tratta di una svolta nelle indagini, dato che si tratta solo di un sospetto che sta rispondendo – in queste ore – alle domande degli inquirenti. Ma la polizia di Nantes, che fin dall’inizio sta indagando per rogo doloso dopo l’incendio della Cattedrale – sta stringendo il cerchio per trovare e consegnare alla giustizia il colpevole di quanto accaduto nel corso della giornata di sabato. Per il momento è stato Fermato un uomo che, da volontario, aveva il compito di chiudere la Chiesa. Nel frattempo, i danni provocati dal rogo nella Cattedrale Nantes sono stati molti, ma non a livello di quanto accadde lo scorso anno a Notre-Dame a Parigi. LEGGI ANCHE > Marco Gervasoni, l’incendio della Cattedrale di ... Leggi su giornalettismo

