Fedez difende Chiara Ferragni e poi sgancia due scoop: “Polemica inutile del ca**o” (FOTO) (Di domenica 19 luglio 2020) In questi giorni si è molto parlato dello shooting FOTOgrafico che Chiara Ferragni ha fatto presso gli Uffizi di Firenze e sulla vicenda è intervenuto anche Fedez. Il rapper ha sentito il bisogno di spendere due parole sulla vicenda in quanto sua moglie è stata pesantemente presa di mira sui social. Molte persone, tra cui anche un noto giornale che si occupa d’arte, hanno accusato l’influencer di aver profanato la cultura in nome di un tormentone social. La questione non è passata inosservata per il cantante che, infatti, ha sbottato furioso sul suo profilo Instagram. Lo sfogo di Fedez su Instagram Alcune ore fa, Fedez è intervenuto per difendere sua moglie Chiara Ferragni dai feroci ... Leggi su kontrokultura

hvrmonica : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - harryvdimples : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - ButExplosive : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - racheleeee__ : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - yourefiery : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… -