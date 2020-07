Favola della domenica – L’orco Berengario (Di domenica 19 luglio 2020) C’era una volta una fata di nome Lilla che aveva aperto uno studio per curare i denti dei bambini. Betta era la sua fida assistente. I ragazzini andavano volentieri dalla fata perché era buona e simpatica. Inoltre, sul tavolo dell’ingresso, potevano trovare libretti di favole da leggere nell’attesa. Un giorno Fulvia, una bambina dai riccioli biondi, entrò nello studio con la bocca fasciata. “Ho un dentino che si muove e non voglio perderlo” disse preoccupata. Lilla la rassicurò: “Non lo perderai. Quando l’avrò tolto, lo darò ai folletti miei amici”. “Come mai?” “Ne hanno bisogno per fare dentiere in miniature per tutti i loro nonni”. “Allora sono contenta”. Fulvia si sedette. Dalla poltrona, si sprigionò subito una musica dal ritmo vivace. Sul soffitto, che ... Leggi su romadailynews

Era radiosa, Beatrice di York: nonostante il suo matrimonio non sia stato in pompa magna, la cerimonia segreta che l'ha unita al fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi è stato un momento di gioia. A renderlo ...

L’Ascoli di Dionigi è ormai diventata una favola del calcio moderno di serie B ... che il condottiero scelto sarebbe stato in grado di condurli verso l’isola della salvezza con disponibilità e impegno ...

