Fase 3: Gubitosa (M5S), 'su Castelli becera propaganda che fa male a paese' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Senza alcun dubbio siamo di fronte alla peggior opposizione degli ultimi trent'anni, un'opposizione che non si vergogna nemmeno di rilanciare palesi fake news. Gli attacchi pretestuosi che sta subendo la nostra Laura Castelli ne sono soltanto la riconferma. Siamo infatti alla farsa: la destra chiede le dimissioni di una viceministra attribuendole frasi mai pronunciate e strumentalizzando i concetti espressi. Come abbiamo fatto in Italia a ridurci così in basso?”. Se lo domanda Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle, intervenendo sulla polemica nata intorno alle parole della viceministra Laura Castelli. “Il MoVimento 5 Stelle lavora per sostenere chi fa impresa e sta studiando nuove misure che vadano incontro a chi fa fatica dalla mattina alla sera come i ristoratori. Tra ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Fase 3: Gubitosa (M5S), 'su Castelli becera propaganda che fa male a paese'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Gubitosa Fase 3, Gubitosa (M5s): su Castelli becera propaganda Yahoo Finanza Fase 3: Gubitosa (M5S), 'su Castelli becera propaganda che fa male a paese'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Senza alcun dubbio siamo di fronte alla peggior opposizione degli ultimi trent'anni, un'opposizione che non si vergogna nemmeno di rilanciare palesi fake news. Gli attacch ...

Fase 3, Gubitosa (M5s): su Castelli becera propaganda

Roma, 19 lug. (askanews) - "Senza alcun dubbio siamo di fronte alla peggior opposizione degli ultimi trent'anni, un'opposizione che non si vergogna nemmeno di rilanciare palesi fake news. Gli attacchi ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Senza alcun dubbio siamo di fronte alla peggior opposizione degli ultimi trent'anni, un'opposizione che non si vergogna nemmeno di rilanciare palesi fake news. Gli attacch ...Roma, 19 lug. (askanews) - "Senza alcun dubbio siamo di fronte alla peggior opposizione degli ultimi trent'anni, un'opposizione che non si vergogna nemmeno di rilanciare palesi fake news. Gli attacchi ...