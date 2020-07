**Fase 3: Crimi, 'contro Castelli minacce morte nate da pietosa disinformazione'** (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Trovo nauseante come certa stampa abbia completamente reinventato le parole di Laura Castelli, attribuendole virgolettati mai pronunciati e trasformandola in un bersaglio. Eppure il suo è un ragionamento di buon senso: cosa c'è di sbagliato nel ritenere che in questi tempi di grave crisi lo Stato debba essere al fianco delle aziende in difficoltà e debba accompagnare chiunque voglia riconvertire la propria attività per adattarsi alle nuove sfide che ci attendono?". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, commentando le minacce piovute sul web contro la viceministra all'Economia Laura Castelli. "Ma i detrattori del MoVimento non si fermano davanti a nulla, non hanno dignità e della correttezza non sanno che farsene. E allora ecco ... Leggi su liberoquotidiano

Puglia, verso incontro M5S-Pd per passo indietro Laricchia: rivolta grillini anti-Emiliano

E' caos in Liguria, fresca di intesa, ma lo è anche in Puglia. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, a inizio della settimana prossima il capo politico del M5S Vito Crimi e un referen ...

