FANTACALCIO – Fiorentina-Torino 1-0: gol di Kouamè o autogol di Lyanco? (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) La Fiorentina ha regalato un colpo di scena strepitoso al 1′ di gioco, nel corso della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A contro il Torino. Kouamè ha firmato la rete del vantaggio viola, sfruttando nel migliore dei modi un assist al bacio del solito Ribery. L’attaccante ivoriano aveva clamorosamente colpito male la sfera a tu per tu con Sirigu, seppur un rimpallo fortunato su Lyanco lo abbia favorito: gol del centravanti viola o autogol del difensore granata? La rete dovrebbe essere assegnata a Kuoamè, in quanto il tiro indirizzato in porta, seppur la deviazione di Lyanco sia evidente e determinante. Attualmente la realizzazione porta la firma dell’attaccante, ma la Lega sta valutando. Seguiranno aggiornamenti. Leggi su sportface

GruppoEsperti : #Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Koua… - TuttoFanta : ?#Formazioniufficiali ? #TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer,De Silvestri;Lukic,Aina,Rincon;Berengue… - Fantacalcio : Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: giocano Kouamè e Castrovilli - Fantacalcio : Fiorentina, la probabile formazione anti-Torino: Cutrone, Pezzella, Pulgar, Chiesa e... - Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, c'è Gotze all'orizzonte viola -

Ultime Notizie dalla rete : FANTACALCIO Fiorentina Fiorentina, la probabile formazione anti-Torino: Cutrone, Pezzella, Pulgar, Chiesa e... Fantacalcio ® Fiorentina, la probabile formazione anti-Torino: Cutrone, Pezzella, Pulgar, Chiesa e...

Fiorentina impegnata tra le mura amiche del Franchi alle ore 19.30 contro il Torino di mister Longo. Entrambe le squadre reduci dalla conquista dei tre punti nel turno precendete: la Viola ha espugnat ...

Pagelle 34° giornata Serie A 2019/2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 34° giornata di andata del Campionato ... Alle 19:30 gli scontri salvezza Brescia-Spal e Genoa-Lecce e ma anche Fiorentina – Torino e Napoli-Udinese. Alle 21:45 big-match la Roma, ...

Fiorentina impegnata tra le mura amiche del Franchi alle ore 19.30 contro il Torino di mister Longo. Entrambe le squadre reduci dalla conquista dei tre punti nel turno precendete: la Viola ha espugnat ...Fantacalcio pagelle 34° giornata di andata del Campionato ... Alle 19:30 gli scontri salvezza Brescia-Spal e Genoa-Lecce e ma anche Fiorentina – Torino e Napoli-Udinese. Alle 21:45 big-match la Roma, ...