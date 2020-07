Falcao, guerra aperta col Galatasaray: lui vuole restare ma il club vuole cederlo e incassare… (Di domenica 19 luglio 2020) Radamel Falcao vuole rimanere al Galatasaray, ma il club turco non la pensa allo stesso modo... Non è una bella situazione quella che sta vivendo l'ex calciatore di Monaco e Atletico Madrid. Infatti, fuori per oltre metà delle gare stagionali, l'attaccante vorrebbe rimanere anche per la prossima stagione. Di diverso avviso la società.Falcao è un caso: guerra aperta col Galatasaraycaption id="attachment 994211" align="alignnone" width="421" Galatasary Falcao (getty images)/captionFalcao è senza dubbio tra i giocatori più esperti del Galatasaray ma i continui infortuni ne hanno decisamente condizionato la stagione. Il bomber colombiano ha saltato ... Leggi su itasportpress

