Fai | muore a 97 anni la fondatrice Giulia Maria Crespi

A 97 anni si è spenta Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai che ha speso la sua vita per la salvaguardia di paesaggi, boschi e castelli italiani La fondatrice del Fai, Fondo Ambiente Italiano, Giulia Maria Crespi è morta a 97 anni. La decana della lotta ambientalista italiana aveva perso pochi mesi fa, a causa …

Ultime Notizie dalla rete : Fai muore Giulia Maria Crespi: muore a 97 anni la fondatrice del FAI Zon.it Turista muore in mare per un malore

La donna residente a Milano era entrata in acqua per la consueta nuotata serale ma si è sentita male e non è riuscita a tornare a riva CAPOLIVERI — Una donna di 85 anni residente a Milano ma ospite af ...

Claudia Loi :"Mia sorella Emanuela una ragazza senza paura"

Nella sua casa di Sestu c’è una cartolina che raffigura il Lago di Garda, sul retro una frase scherzosa scritta durante una vacanza che in poche ore si è trasformata in incubo. «Non l’ho mai spedita.

