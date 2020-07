FA Cup, la finale sarà Arsenal-Chelsea (Di domenica 19 luglio 2020) Vince il Chelsea nella seconda semifinale di Wembley contro il Manchester United e sfiderà in finale l’Arsenal in un derby tutto londinese il prossimo 1 agosto dopo che i Gunners ieri sera hanno battuto il Manchester City. I Blues sono passati in vantaggio al 45′ con il solito Giroud che anticipa Lindelöf e beffa de Gea poco prima invece Bailly è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla testa soccorso in barella. Nella ripresa ancora il Chelsea in gol con Mount che trafigge l’estremo difensore sul primo palo. Al 74′ arriva il tris degli uomini di Lampard con l’autogol di Maguire. All’86 il gol della bandiera dei Red Devils con Bruno Fernandes che spiazza Caballero e prova a riaccendere la speranza dello United. Foto: profilo ... Leggi su alfredopedulla

valscvlt : quindi la finale di fa cup sarà un nw london derby - stptsunaze : finale de la FA CUP Arsenal - Chelsea - GianlucaGioetti : RT @ilmessaggeroit: Inghilterra, l'Arsenal batte lo United 3-1 e raggiunge l'Arsenal in finale di FA Cup - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: FA CUP - La finale sarà Arsenal-Chelsea - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FA CUP - La finale sarà Arsenal-Chelsea -