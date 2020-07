FA Cup, Chelsea in finale con l'Arsenal: ko il Manchester United (Di domenica 19 luglio 2020) LONDRA - Il Chelsea batte il Manchester United di Solskjaer e raggiunge l'Arsenal in finale di FA Cup . Esulta Frank Lampard che ora potrà contendersi con Arteta il trofeo nell'ultimo atto, in ... Leggi su corrieredellosport

