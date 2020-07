FA Cup 2020, sarà Arsenal-Chelsea in finale: Manchester United battuto 3-1 (Di domenica 19 luglio 2020) La finale di FA Cup del 1 agosto a Wembley avrà la veste del derby tra Arsenal e Chelsea. La squadra di Lampard è la seconda finalista dopo la netta vittoria per 3-1 sul Manchester United grazie alle reti di Giroud (in gol all’undicesimo minuto di recupero del primo tempo), Mount e Maguire (autogol). Al 10′ la prima occasione della partita: l’arbitro Dean ostacola involontariamente Matic e spiana la strada per James che dalla distanza calcia trovando l’opposizione coi guantoni di De Gea. L’avvio di gioco è sottotono per il Manchester United che al 16′ rischia di andare sotto: Azpilicueta dalla trequarti crossa in area e trova Marcos Alonso che di testa, ostacolato da Wan-Bissaka, spara alto da pochi passi. Per ... Leggi su sportface

La finale di FA Cup del 1 agosto a Wembley avrà la veste del derby tra Arsenal e Chelsea. La squadra di Lampard è la seconda finalista dopo la netta vittoria per 3-1 sul Manchester United grazie alle ...

