F1 Gp Ungheria, Vettel: “Immaginavo che la Mercedes ci avrebbe doppiato” (Di domenica 19 luglio 2020) “Se sono sorpreso dal dominio della Mercedes? No, per me non è una sorpresa. La Mercedes era veloce ed era già chiaro, ancor prima dell’inizio della gara, che ci avrebbero doppiato“. È questo il commento amaro di Sebastian Vettel in merito al sesto posto conquistato al Gran Premio d’Ungheria con tanto di doppiaggio da parte della Mercedes di Lewis Hamilton. “Ma comunque siamo tornati alla normalità – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. La prima gara in Austria è stata anomala, la seconda nemmeno l’abbiamo fatta mentre oggi potevamo finire al quinto posto”. Leggi su sportface

