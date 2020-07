F1 GP Ungheria: Hamilton doppia Vettel, weekend da dimenticare per la Ferrari (Di domenica 19 luglio 2020) La Mercedes domina in lungo e in largo il GP d’Ungheria 2020 e dimostra il proprio strapotere addirittura doppiando la Ferrari. Al giro 56, Lewis Hamilton si è infatti reso protagonista di un sorpasso ai danni di Sebastian Vettel valevole per il doppiaggio, seguito da un ulteriore doppiaggio ai danni di Lance Stroll, al quarto posto. Continua a soffrire e ad essere in difficoltà la Ferrari, che rischia persino di andare a punti con una sola macchina in virtù dell’attuale undicesimo posto di Charles Leclerc. Leggi su sportface

