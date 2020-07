Eva Henger foto bikini, sensuale come una ninfa tra le onde: «Dea favolosa e fisico pazzesco» (Di domenica 19 luglio 2020) Passano gli anni, ma lei rimane una dea scesa in terra, stiamo parlando della stupenda Eva Henger. Capelli biondi, fisico scolpito e un seno da far paura. La showgirl si diverte a stuzzicare il suo pubblico condividendo scatti davvero bollenti e provocanti. In questi giorni anche lei, come molte sue colleghe, si trova in vacanza. Questa piccola pausa sta regalando ai fan foto ancora più piccanti del solito. Fascino, sensualità e provocazione non l’hanno mai abbandonata. Non ci sorprende affatto che il suo profilo Instagram collezioni quasi un milione di followers. In poche parole Eva è diventata anche una influencer e modella di tutto rispetto. Leggi anche >> Elisa Isoardi costume rosso fuoco in copertina, scollo a cuore tra i seni: «Gran pezzo di donna» Eva ... Leggi su urbanpost

