Eva Henger, dramma Mercedesz: la figlia si riavvicina alla famiglia tranne che alla mamma, è gelo (Di domenica 19 luglio 2020) Non si parlano da mesi. A nulla sono valsi incontri, ospitate in televisione, chiamate: tra Mercedesz Henger e sua madre Eva i rapporti sono ancora tesi. Intanto, la bellissima Mercedesz riallaccia i rapporti con il resto della famiglia: ad esempio con lo zio materno e con suo fratello, che trascorre qualche giorno con lei e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Poi Mercedesz sente sempre la nonna materna e la sorellina minore Jennifer. Zero sua madre Eva. Tra loro c'è ancora gelo. “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c'è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste ... Leggi su liberoquotidiano

teleischia : ISCHIA GLOBAL. EVA HENGER: “IL MIO PRIMO GLOBAL. ISCHIA BELLA COME LA RICORDAVO” (INTERVISTA TV) - GreenMidnight1 : @ElBuffi82 Se hai avuto una dritta da Eva Henger ci credo, altrimenti... - honeyviolencae : sì per me lei è eva henger - Busonzio : RT @cippiriddu: GÁBOR KIRÁLY - Ungherese, nato l'1 aprile 1976 a Szombathely, rimase traumatizzato quando scoprì di non essere un pesce. Da… - Chiara_Robbins : -vorrei dei tranquillanti naturali -prova in erboristeria, IO LI COLTIVO DA ME... cosa risuona nella mia testa sce… -