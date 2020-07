Eutanasia, tre italiani su quattro sono favorevoli (Di domenica 19 luglio 2020) In Italia, l’eutanasia, la morte «dolce», è ancora illegale. Eppure ben tre italiani su quattro sarebbero favorevoli alla pratica. Lo dimostra un’indagine Eurispes, che fotografa anche il progressivo cambio di mentalità, sulla questione, dal 2015 al 2020: se cinque anni fa la percentuale dei connazionali a favore dell’eutanasia era del 55,2%, oggi è salita al 75,2%. D’altra parte, gli altri Stati europei hanno già adottato politiche che promuovono l’accesso alla «buona morte»: in Francia, ad esempio, l’eutanasia potrà essere praticata anche a domicilio, con la somministrazione di sedativi da parte dei medici di base. Leggi su vanityfair

