E’ubriaco ma non beve mai, suda alcol: i medici restano senza parole quando scoprono che… (Di domenica 19 luglio 2020) Era ubriaco ed astemio. Non è un gioco di parole ma la pura verità. E’ accaduto in Usa dove un uomo ha scoperto grazie ad un controllo della polizia di essere affetto da una rara sindrome di fermentazione dell’intestino che prevede la produzione di etanolo tramite fermentazione degli amidi del sistema digestivo. Una sindrome alcolica In Carolina del Nord un 40enne, in seguito ad un controllo della polizia, ha scoperto di avere una strana sindrome. Non aveva bevuto nulla, ma risultava positivo all’alcol test. Per questo motivo è stato subito preso come oggetti di esami per lo studio BMJ Open Gastroenterology al Richmond University Medical Center di New York. Dalle analisi risulta che l’uomo, anche senza assunzione di alcol, è capace di ... Leggi su velvetgossip

