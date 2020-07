Eros Ramazzotti nuovo amore: lei è Veronica Montale, ex allieva di Amici (Di domenica 19 luglio 2020) Eros Ramazzotti ha un nuovo amore! Non c’è pace per il cantante che si trova sempre sulle prime pagine di gossip per la sua vita sentimentale. I media, e i fan, sembrano non darsi pace. Dalla fine del matrimonio di Ramazzotti con Federica Pellegrini, dalla quale ha avuto due figli, stanno tutti cercando di trovargli un nuovo amore. Sono tantissimi i flirt che gli sono stati attribuiti, tra cui anche Sonia Lorenzini, ma tutti prontamente smentiti. Nonostante questo, stanno già girando nuove voci. Il cantante potrebbe aver trovato l’amore tra le ex allieve del programma Amici di Maria De Filippi. Leggi anche –> Eros Ramazzotti Instagram, nuovo taglio di ... Leggi su urbanpost

