Eros Ramazzotti: la nuova fiamma, ecco le foto (Di domenica 19 luglio 2020) Eros Ramazzotti alle spalle ha solo grandi amori. Dopo i matrimonio con Michelle Hunziker e Marica Pellegrini oggi c’è un altro volto conosciuto accanto al cantante, Veronica Montali Il divorzio dalla bella modella Marica Pellegrini è stato annunciato poco tempo fa ma i flirt attribuiti al cantautore romano sono stati moltissimi, sempre prontamente smentiti! Ora, al fianco di Eros, sembrerebbe esserci un nuovo amore e, siamo sicuri, l’avete giàArticolo completo: Eros Ramazzotti: la nuova fiamma, ecco le foto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

rsptorino : Eros Ramazzotti - Calma apparente - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti - Ti Sposero Perche -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Hectodka : Here’s a song for you… Fino All'Estasi by Eros Ramazzotti - babiehynjn : @idcyknow NOT EROS RAMAZZOTTI FBWJDJ - zazoomblog : Eros Ramazzotti sorprende: “L’amore stravolge tutto” - #Ramazzotti #sorprende: #“L’amore -