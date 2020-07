Era Paula Jones di Vite al Limite: da 251 a 64 kg. Trasformazione incredibile [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Non tutti gli episodi di Vite al Limite mostrano storie con trasformazioni incredibili. Alcuni protagonisti non riescono ad aggiungere gli obiettivi prefissati, altri si arrendono dopo qualche mese o vengono espulsi dal programma. Nella clinica del dottor Nowzaradan passano storie di ogni tipo e alcune faccio breccia nel cuore dei telespettatori. I chili di troppo spesso non hanno nulla a che vedere con la passione per la buona tavola, e dietro si nascondono traumi importanti e mostri del passato. Alcune storie, però, sono favole a lieto fine che fanno gioire anche il pubblico, come nel caso di Paula Jones che a 39 anni pesava 251 chili. Oggi si è trasformata radicalmente. Era Paula Jones di Vite al Limite di 251 chili La storia ... Leggi su velvetgossip

gladiatorsuit : Rewatch della 7° stagione: vorrei schiaffeggiare Harvey ogni 5 secondi perché è evidente che era sotto effetto di q… - paula_muniiz : @lobolbar @larissaesposti Era outono hahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Era Paula Vite al Limite. Paula Jones, il suo cambiamento è da rimanere senza fiato Yeslife Maddie McCann, la battuta pessima della poliziotta: genitori indignati

La poliziotta Paula Manos ha fatto uno commento di cattivo gusto su Maddie McCann ma sarà in grado di mantenere il proprio lavoro. Una poliziotta sarà in grado di mantenere il proprio lavoro dopo ave ...

Era Veronica Townsend in The O.C.: oggi a 54 anni è rifatta [FOTO]

Sebbene in The O.C. abbia avuto un ruolo solo secondario, il volto di Paula Trickey è ben impresso nella memoria dei fan della serie tv. Qui, infatti, interpretava il personaggio di Veronica Townsend, ...

La poliziotta Paula Manos ha fatto uno commento di cattivo gusto su Maddie McCann ma sarà in grado di mantenere il proprio lavoro. Una poliziotta sarà in grado di mantenere il proprio lavoro dopo ave ...Sebbene in The O.C. abbia avuto un ruolo solo secondario, il volto di Paula Trickey è ben impresso nella memoria dei fan della serie tv. Qui, infatti, interpretava il personaggio di Veronica Townsend, ...