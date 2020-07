Emanuela Folliero è uno spettacolo in bikini a 55 anni ma il costume non è quello giusto (Foto) (Di domenica 19 luglio 2020) Ogni estate Emanuela Folliero supera a pieni voti la prova costume e a 55 anni appare ancora più bella in spiaggia ma a volere essere precisini il suo ultimo bikini non è quello giusto. Con una bellissima Foto sul suo profilo Instagram Emanuela Folliero ha fatto il pieno di like. La bellezza non ha età, è solo un numero se ci si ama e ci su prende cura del proprio corpo. Che la splendida Folliero si alleni è evidente, può competere e fare invidia a molte giovanissime, non solo non dimostra la sua età ma ha un fisico tonico che incanta. Unico neo il bikini non perfetto per lei, per il suo seno. Il ferretto è giusto, ... Leggi su ultimenotizieflash

andreatoso1972 : @AleCat_91 per me la top assoluta è sempre stata Emanuela Folliero - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Emanuela Folliero al lavoro anche in vacanza ?????????? - zazoomblog : Emanuela Folliero sirena in costume: curve perfette a 55 anni - #Emanuela #Folliero #sirena #costume: - Sheva0007 : RT @dea_channel: la dea Emanuela Folliero al lavoro anche in vacanza ?????????? - dea_channel : la dea Emanuela Folliero al lavoro anche in vacanza ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero Emanuela Folliero in bikini una 55enne dal fisico mozza fiato (FOTO) Kontrokultura Emanuela Folliero sirena in costume: curve perfette a 55 anni

Il nome di Emanuela Folliero potrà sfuggire ai più giovani, ma non di certo ai fan di Mediaset più appassionati. La donna, infatti, è stata un volto storico e significativo di Rete 4, in quanto ne era ...

Emanuela Folliero in bikini stupisce i fan: fisico da ragazzina

“Ma quanto mi rende felice fare una #passeggiata sulla #spiaggia al #tramonto ?? ! A voi piace? #beach #sunset #italia #liguria #costume #duepezzi #mare”. Con queste parole la bella Emanuela Folliero ...

Il nome di Emanuela Folliero potrà sfuggire ai più giovani, ma non di certo ai fan di Mediaset più appassionati. La donna, infatti, è stata un volto storico e significativo di Rete 4, in quanto ne era ...“Ma quanto mi rende felice fare una #passeggiata sulla #spiaggia al #tramonto ?? ! A voi piace? #beach #sunset #italia #liguria #costume #duepezzi #mare”. Con queste parole la bella Emanuela Folliero ...