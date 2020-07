Elezioni in Siria: si vota per nuovo Parlamento. Tra guerra, crisi economica e incubo pandemia (Di domenica 19 luglio 2020) Seggi aperti in Siria, dove si vota oggi, domenica 19 luglio, per eleggere un nuovo Parlamento, col governo di Damasco alle prese con sanzioni internazionali e un’economia in crisi dopo aver riconquistato gran parte del Paese in guerra. Circa 19 milioni di Siriani sono chiamati alle urne in 7.313 seggi elettorali distribuiti in tutto il Paese per eleggere 250 deputati tra 2.100 candidati. Il partito Baath, del presidente Bashar al-Assad, e i suoi alleati sono i grandi favoriti ad aggiudicarsi la maggior parte dei 250 seggi del Parlamento, in quelle che sono le terze Elezioni legislative da quando è iniziata la guerra, nove anni fa. Sono stati creati seggi elettorali anche per le province di Idlib, Raqqa e ... Leggi su tpi

