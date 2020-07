Ed e Rosemarie di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, stanno ancora insieme? (Di domenica 19 luglio 2020) Il 19 luglio 2020 andrà in onda su Real Time la Prima puntata della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, edizione andata in onda già negli Usa qualche mese fa su TLC. Tra i protagonisti di questa stagione, ci sono Ed e Rosemarie. Lui è un uomo di 54 anni, fa il fotografo, ha una figlia già grande e un matrimonio durato solo due anni alle spalle. Lei è giovanissima ma ha già un figlio di 4 anni e vive nelle Filippine in un villaggio molto povero. Ed non è un bellissimo uomo, questo non lo si può nascondere, e oltre tutto, è anche molto basso ed è per questo che ha mentito sulla sua altezza. Rosemarie sembrerà essere delusa, dopo il ... Leggi su ultimenotizieflash

