Ecco il murales della speranza a Parco Santo Spirito (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Per ricordarci del nostro senso di comunità, della nostra coraggiosa responsabilità, della nostra magnifica rete sociale, della nostra capacità di essere artefici del nostro destino comune, un segnale di bellezza e di speranza, semplice ed elegante, che ci ricordi di quanto siamo e saremo stati forti, testardi e attaccati alla nostra terra, è stato realizzato dalla nostra artista e conterranea Teresa Sarno“. “Murale che rappresenta una coppia, muliebre e virile, in cui la figura muliebre è rappresentata dall’Italia vestita di stelle, con i capelli tricolore al vento nell’atto di abbracciarsi alla figura virile arcobaleno, col corpo che sfuma tra i colori”. Così il vicesindaco Laura Nargi, ... Leggi su anteprima24

