È stato scarcerato il giovane che, ubriaco, investì e uccise 7 persone a Lutago (Di domenica 19 luglio 2020) È stato scarcerato il giovane che la notte del 5 gennaio scorso a Lutago in Valle Aurina in Alto Adige travolse e uccise sette turisti tedeschi e ferì altre otto persone. Stefan Lechner, 27 anni, operaio, colpevole della strage stradale causata sia dall'alta velocità che dallo stato di ubriachezza, era stato inizialmente rinchiuso nel carcere di Bolzano e successivamente trasferito agli arresti domiciliari presso l'Abbazia di Novacella in Val d'Isarco. Come riferisce il quotidiano Alto Adige, la misura cautelare è stata revocata dal giudice Schoensberg su richiesta degli avvocati difensori e della Procura della Repubblica di Bolzano. Lechner, che potrebbe quindi tornare in libertà, ... Leggi su agi

