“È nato!”. Secondo figlio per la coppia Vip, la notizia arriva a sorpresa: lo hanno tenuto segreto fino a oggi (Di domenica 19 luglio 2020) Justin Timberlake e Jessica Biel, un bel fiocco azzurro per la coppia. Secondo quanto rivelato da DailyMail.com, i due, 39 anni lui e 38 anni per lei, diventano genitori per la seconda volta. Dopo Silas, di cinque anni, in famiglia arriva un altro maschietto. Una gioia che si è fatta attendere e che non è stata resa pubblica se non alla fine. Il motivo? Scopriamolo insieme. Con la coppia anche la suocera del cantante, Kimberly Conroe Biel, di 65 anni, che intende vivere accanto alla figlia per un po’ di tempo e godersi l’arrivo del nuovo nipotino. Una gravidanza vissuta in gran segreto, soprattutto alla luce di quel presunto tradimento di cui i media locali hanno tanto discusso. Al centro del mirino Justin e Alisha Wainwright, protagonisti di una serata ... Leggi su caffeinamagazine

