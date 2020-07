È nato il secondo figlio di Timberlake e Biel. Gravidanza segreta (dopo la tempesta) (Di domenica 19 luglio 2020) Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta. Lo scrive in esclusiva il Daily Mail, che annuncia il nuovo arrivo, dopo una Gravidanza tenuta nascosta ai media. L’attrice 38enne avrebbe dato alla luce un maschietto e, scrive il tabloid britannico, la coppia si trova attualmente a Big Sky, nel Montana, luogo dove hanno trascorso anche la quarantena. Biel e Timberlake sono sposati dal 2012 e sono già genitori di un altro bimbo, Silas, di 5 anni. Si attende adesso una conferma ufficiale da parte della coppia, che al momento continua a tenere ufficialmente segreta la bella notizia.La nascita arriva dopo un periodo complicato per il cantante e l’attrice. Circa otto mesi fa, ... Leggi su huffingtonpost

