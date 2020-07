È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice e presidente onoraria del Fai (Di domenica 19 luglio 2020) È morta all’età di 97 anni a Milano Giulia Maria Mozzoni Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Nata a Merate nel 1923, l’imprenditrice si occupò del Corriere della Sera negli anni ’60, uscendo dal Cda nel 1974. Poi l’impegno con Italia Nostra e nell’ambientalismo. Nel 1975 fondò il Fondo per l’ambiente italiano, del quale era presidente onoraria. Nel comunicare la scomparsa, il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei Garanti, la struttura operativa e le delegazioni del Fai “con unanime riconoscenza” dedicano a Crespi “il più commosso tributo”. “La chiarezza del suo ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? È morta all'età di 97 anni morta Giulia Maria #Crespi, imprenditrice e fondatrice del #Fai - Fondo Ambiente Itali… - repubblica : E' morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai [aggiornamento delle 11:14] - repubblica : ?? È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai - crisinlaw : RT @ROBZIK: È morta Giulia Maria Crespi. Aveva 97 anni. Imprenditrice. Fu proprietaria del @Corriere. Aveva fondato il FAI @Fondoambiente… - fabbri333 : E' morta Giulia Maria Crespi - Arte - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : morta Giulia

Si è spenta oggi a 97 anni, Giulia Maria Crespi, già proprietaria del Corriere della Sera e fondatrice, insieme a Renato Bazzoni, del Fai (Fondo per l'ambiente italiano). In una lettera inviata ...E’ morta Giulia Maria Crespi, 97 anni, creò il Fondo Ambiente Italiano (Fai) e accettò in regalo dalla famiglia Doria Panphili l’Abbazia, la Torre e i beni che la storica famiglia possedeva a San ...