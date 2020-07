“E’ lite tra olandesi e italiani, noi stiamo con l’Italia”, afferma Orban: “Proseguiamo ad oltranza” (Di domenica 19 luglio 2020) E’ stato Viktor Orban, premier ungherese, a raccontare alla stampa come sta evolvendo la situazione all’interno del Consiglio europeo e, soprattutto, a puntare il dito contro l’Olanda, protagonista di una vera e propria ‘barricata’ contro il nostro Paese. Orban: “stiamo saldamente dalla parte degli italiani” “Per Next Generation Eu gli olandesi vorrebbero creare un meccanismo che dia un’influenza all’Olanda su come vengono spesi i soldi nel Sud. Di base è una lite tra gli olandesi e gli italiani – ha spiegato il leader dell’Ungheria – Per quanto riguarda gli ungheresi, stiamo saldamente dalla parte degli ... Leggi su italiasera

