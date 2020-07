Drastica impennata dei casi, l'Iran istituisce la 'legge del taglione' per chi nasconde i contagi da Covid-19 (Di domenica 19 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono morte 209 persone in Iran per complicanze legate al Coronavirus, come ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Sima Sadat Lari, che nel corso di una ... Leggi su globalist

E proprio a causa del drastico aumento dei casi in Iran, il ministero della Giustizia del Paese ha annunciato che chiunque nasconda la sua infezione e non osservi i protocolli sanitari, sarà ...

