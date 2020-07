Dramma a Brescia, bambino di sei anni annega in piscina (Di domenica 19 luglio 2020) Un bambino di sei anni è annegato a Brescia in piscina per un malore. Inutile i tentativi dei medici. Brescia – Un bambino di sei anni è annegato a Brescia mentre si trovava in piscina. Secondo le prime ricostruzioni, citate da La Repubblica, il piccolo si era appena tuffato in acqua quando non è più riuscito a risalire. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno provato a rianimarlo in attesa dei soccorsi. Il personale del 118 lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. bambino ... Leggi su newsmondo

