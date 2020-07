"Dipendenti regionali? L'80% si gratta la pancia". È polemica in Sicilia per le parole di Musumeci (Di domenica 19 luglio 2020) Il sindacato Cobas/Codir, che conta numerosi iscritti tra i 13 mila Dipendenti della Regione Siciliana, annuncia che ha dato mandato ai propri legali di valutare “ogni possibile aspetto che violi le leggi per denunciare e querelare Musumeci”. Ieri il governatore Siciliano, nel corso di un convegno sull’energia a Catania, aveva detto che “l′80% dei Dipendenti regionali si gratta la pancia”. Secondo il sindacato, “il mandato esperito fino ad oggi dal Presidente della Regione appare, dopo quasi tre anni, in perfetta sintonia - senza soluzione di continuità - con quanto subìto dalla Sicilia e dai Siciliani con il periodo Crocetta.Musumeci dovrebbe ... Leggi su huffingtonpost

