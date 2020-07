Dieta, ecco cosa mangiare per esser belli: le ricette semplici e facili di Giada Todesco (Di domenica 19 luglio 2020) Cinquanta ricette facili e veloci per vivere in forma. Perché "Healthy is beautiful", che tradotto significa "sano è bello". È questa la filosofia di vita di Giada Todesco, influencer di origine friulana da quasi 500mila follower: adottare uno stile di vita salutare, una buona alimentazione, per stare meglio. E il suo libro raccoglie un vero e proprio sistema di buone abitudini da mettere in pratica ogni giorno, per diventare persone e consumatori più consapevoli, e per scoprire come sia facile, già a partire dalle mura domestiche, prendersi cura di sé e degli altri. Giada, soli 23 anni ma con idee ben chiare in testa, esordisce con questo libro in un mondo competitivo come quello della cucina, degli chef, degli esperti di alimentazione. Ma lo fa con grande ... Leggi su liberoquotidiano

